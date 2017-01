Proponen quitar prestaciones "abusivas" a altos funcionarios

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

La Coordinadora Nacional Plan de Ayala (CNPA) pidió quitar bonos y prestaciones “abusivas” de los altos funcionarios a fin de establecer un gobierno de austeridad, así como establecer medidas contra la corrupción y de transparencia.Previo a la reunión que sostendrá el secretario de Hacienda y Crédito Público, José Antonio Meade , con los integrantes de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), la CNPA pidió a los ejecutivos locales plantear en dicho encuentro el establecimiento de una “real” Ley de Salarios Máximos mediante la cual se revisen los salarios de todos los poderes de la unión, así como de los órganos autónomos, con el objetivo de que se suspendan gastos de viáticos, viajes al extranjero, vehículos, celulares, comidas, entre otros.“Un Gobierno de Austeridad, imponiendo una real ley de Salarios Máximos, quitando bonos y prestaciones indebidas y abusivas. Desapareciendo los apoyos a los Expresidentes.Revisando los Salarios de todos los Poderes, los Órganos Autónomos, etc.”, dijo.La organización campesina planteó que con los ahorros que se obtengan al suprimir los bonos y prestaciones de los altos funcionarios se forme “un Fondo de Apoyo a la Pequeña Agricultura y a la Micro y Pequeña empresa Social y Privada”.Llamó a los gobernadores a comprometerse para la aplicación de medidas de medidas de transparencia y contra la corrupción para que se aplique “cárcel a los corruptos, empezando por varios de los ex gobernadores e incautación de sus bienes”.La CNPA propuso establecer medidas para fortalecer el Mercado Interno, a efecto de que se proteja la economía al diversificar el comercio e impulsar la soberanía alimentaria y energética.Medidas para Fortalecer el Mercado Interno y proteger nuestra economía, diversificando nuestro comercio, pero sobretodo fortaleciendo nuestra Soberanía Alimentaria y Energética; mientras que las empresas extranjeras asentadas en México paguen impuestos y no en su País de origen “con el pretexto de la doble tributación y que los monopolios paguen impuestos y no los evadan como pasa actualmente”.La organización pidió a los gobernadores a proponer ante el secretario de Hacienda y Crédito Público, la modificación de la Ley de Ingresos y de Egresos, en la que se suprima el incremento del IEPS a la gasolina y los energéticos. También planteó desarrollar un programa para rescatar Petróleos Mexicanos así como a la industria eléctrica.La CNPA subrayó que los aumentos de precio a la gasolina, gas y electricidad representan una “agresión” a la población debido a los bajos ingresos que percibe, por lo que los incrementos de precio “repercutirán en una caída aun mayor del Mercado Interno, más inflación, por arriba de 5 puntos por lo menos, una mayor devaluación de la moneda ante una mayor caída de la economía nacional, profundización de la recesión y una caída de las exportaciones ante un gobierno norteamericano más proteccionista, todo esto cruzado por una mayor pobreza”.