Coparmex reconoce a Fiscalía tras detención de Eugenio Hernández

TAMAULIPAS(SUN)

Ante la aprehensión del ex gobernador de Tamaulipas, Eugenio Hernández Flores, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en Ciudad Victoria reconoció la determinación de la recién creada Fiscalía Anticorrupción del Estado, "para velar por la recuperación del patrimonio de los tamaulipecos".



El presidente de Coparmex Victoria, Luis Torre Aliyán, aseguró que es del conocimiento de la sociedad que en dicha cámara empresarial tienen el firme compromiso en materia de combate a la corrupción y fortalecimiento del estado de derecho.



"Los tamaulipecos exigimos de las autoridades judiciales y de procuración de justicia, un proceso legal, eficaz y expedito, para que resuelvan tanto la situación jurídica del ex mandatario, como sobre las afectaciones patrimoniales del caso, y su restitución total al Estado", indicó Torre.



Destacó que es momento de hacer valer el estado de derecho, "para que a través de medidas ejemplares, se inhiba a la clase política de la proclividad a la corrupción".



El ex gobernador fue detenido el viernes por la mañana y permanece en el Centro de Ejecución de Sanciones (Cedes) de Ciudad Victoria, está acusado por la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de Tamaulipas, de los delitos de peculado y operaciones con recursos de procedencia ilícita al presuntamente apropiarse de las mil 600 hectáreas que actualmente tienen un valor de mil 584 millones de pesos.



El abogado defensor Jorge Olvera confirmó que solicitó la ampliación del término constitucional, de 72 a 124 horas, que se vence el próximo jueves a las 11:30 horas, "él rindió su declaración preparatoria por supuesto negando los hechos que se le imputan", agregó.



El vicepresidente de la Concanaco, Julio César Almanza Armas, exhortó a que Hernández Flores reciba un trato apegado al marco jurídico, con respeto a sus derechos como cualquier otro ciudadano.



El empresario se manifestó respetuoso de la ley y exhortó también a las autoridades judiciales a indagar y castigar a otros funcionarios, a los que se les compruebe que hayan hecho mal uso de los recursos públicos.