En riesgo de desnutrición, niños afectados por sismo: Unicef

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Cuando no haya más ayuda alimentaria, los niños afectados por los sismos de septiembre pasado, sobre todo los de Oaxaca y Chiapas, están en riesgo de desnutrición, alertó el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia.



"Ahora hay mucha ayuda que sigue llegando, pero sabemos que en las próximas semanas ya no habrá, esta no es una situación que se va a resolver en dos meses, después de algunas semanas sin ayuda a la alimentación, los niños están en riesgo de desnutrición", advirtió la representante adjunta de Univef en México, Pressia Arfin-Cabo.



En entrevista, Arfin-Cabo afirmó que, en Oaxaca, Chiapas, Morelos, Puebla y Ciudad de México, afectados por los temblores, viven siete millones de niños y cada uno de ellos tiene afectación emocional diferente, por lo que, aseguró, no se pueden cuantificar.



En Oaxaca y Chiapas, expuso vía telefónica, los menores están "traumatizados por el sismo y siguen teniendo mucho miedo, porque ahí se han registrado más de 4 mil réplicas, entonces cada vez que tiembla los más asustados son los niños".



Dijo que en Morelos la Univef identificó problemas de seguridad física, ya que muchos perdieron sus casas y viven en albergues, sin embargo, algunos se quedan en la calle.



"Sabemos que los niños más pobres del País son mucho más vulnerables que otros que son de ingreso mayor, por lo que no se puede contar el número de los afectados porque los niños, por ejemplo, están afectados en su lado sicológico y esto no se puede contar con números como una casa o un material", consideró.



La diplomática informó de la entrega, en Puebla, de paquetes de útiles escolares para niños y maestros, como parte del programa "Escuelas en una Caja", que la Unicef implementa en el mundo en situaciones de desastre.



Asimismo, señaló que el organismo está apoyando en 80 escuelas prioritarias ubicadas en Oaxaca, Chiapas, Puebla, Morelos y la Ciudad de México.



"Hemos hablado con la Secretaría de Educación Pública, para apoyarlos con algunas carpas escolares, que pueden servir como espacios temporales de aprendizaje y estamos brindando apoyo sicosocial para los maestros para que cuando regresen a clases, puedan apoyar a los niños emocional y sicológicamente", comentó.



Y agregó: "Vamos a aumentar según la necesidad, lo que quiero recalcar es que el gobierno de México, también las secretarías de Educación en los estados, son bastante fuertes y capaces para responder a la necesidad de educación en sus estados, de todos modos, estamos aquí para complementar estos esfuerzos".



Arfin-Cabo refirió que un grupo de 10 expertos técnicos del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia supervisa en Oaxaca, Chiapas, Morelos y Puebla que la atención de las autoridades a los niños sea la adecuada.



Explicó que la labor del personal desplegado es dar acompañamiento técnico en las actividades que realizan y a su vez aconsejar al gobierno de México en las políticas para beneficio de los menores.



Arfin-Cabo afirmó que alrededor de 70 personas, entre médicos, picólogos y expertos en educación y agua y saneamiento, se encuentran en los estados dañados por los temblores, atendiendo a los niños.



"Queremos brindar el mejor apoyo para México, es por eso que hemos movilizado a los expertos técnicos internacionales, para asegurar que demos apoyo de calidad en estas zonas", enfatizó.