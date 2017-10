Denunciarán a falsos damnificados que cobraron apoyos

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

El jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, anunció que denunciarán penalmente a los falsos damnificados que cobraron el apoyo para renta por tres mil pesos.



“No puedo decir que todos los casos porque hay personas que desconocían, que no sabían que su familiar ya había ido a pedir una ayuda para renta. La Contraloría tendrá que decirnos dónde hay casos ostensibles, casos en donde se trata de una bodega o que ni siquiera viven ahí. Lo que nosotros tenemos qué hacer para curar el gasto del Gobierno, para dejar claro que es un ejercicio transparente es perseguir. Vamos a ver hasta donde llegamos”, advirtió.



Hasta el 3 de Octubre, la Contraloría General de la Ciudad de México había ubicado mil 009 casos en los que se entregó el apoyo por tres mil pesos para renta, a personas que no resultaron damnificados por el sismo del 19 de septiembre.



De estos, 761 casos corresponden a personas que recibieron el apoyo aun cuando su vivienda no presentó daño alguno a consecuencia del sismo del 19 de septiembre; 199 a domicilios no localizados; 25 casos con dos ayudas en un mismo domicilio, 12 casos que correspondía a bodegas y 12 más predios en construcción.



“Si hay un resarcimiento del daño, puede ser una de las formas, más con el nuevo procedimiento penal acusatorio”, indicó Miguel Ángel Mancera.