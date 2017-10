Encarcelan a ex tesorero del PRI en Chihuahua

CIUDAD DE MÉXICO(GH)

La Fiscalía General del Estado de Chihuahua (FGE) le formuló imputación a Pedro Mauli R. C., acusado de desviar en contubernio con funcionarios, en la gestión del ex Gobernador César Duarte, 63 millones de pesos del erario hacia el Partido Revolucionario Institucional (PRI).De acuerdo con Reforma , la carpeta de investigación de la FGE, el ex secretario de Finanzas del tricolor cometió el delito tipificado en el Artículo 15 de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, al recibir entre 2014 y 2015 de la Secretaría de Hacienda estatal 3 millones de pesos mensuales.El ex secretario de Finanzas del PRI estatal fue detenido por su presunta participación en el desvío de 63 millones de pesos del gobierno del estado encabezado en ese momento por Cesar Duarte a campañas políticas del tricolor.Pedro Mauli Romero Chávez, fue aprendido el viernes por la tarde.“Durante el periodo de 2014 al 2015, el imputado, recibió por parte de la Tesorería de la Secretaría de Hacienda de Gobierno del Estado de Chihuahua, aportaciones mensuales por la cantidad de 3 millones de pesos, dinero que era destinado al Partido Revolucionario Institucional (PRI).Asimismo, las indagatorias ministeriales determinaron que a Pedro Mauli R. C., le fueron entregadas partidas adicionales en los meses de diciembre de 2014 y 2015; una por 3 millones 666 mil 667 pesos y la segunda por 3 millones 166 mil 666 pesos”, señala un reporte de Fiscalía.