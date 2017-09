Peña Nieto declara tres días de luto por 61 víctimas del sismo

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

El presidente Enrique Peña Nieto, informó que suman 61 decesos por el sismo de 8.2 grados Richter que se registró la noche de este jueves.El mandatario, quien se encuentra recorriendo la zona afectada en Juchitán, indicó que de 45 decesos registrados en Oaxaca, 36 ocurrieron en esa ciudad.Se reportan 12 fallecimientos en Chiapas y cuatro en Tabasco. Indicó que desde anoche se realizó la declaratoria de emergencia para Chiapas y Oaxaca.Sobre los daños a la infraestructura educativa, Peña Nieto dijo que hubo afectaciones en mil 140 escuelas en todo el País, sin embargo, sólo 6 escuelas presentan condición crítica, 30 están dañadas parcialmente y el resto son daños menores, de acuerdo al reporte elaborado por la Secretaría de Educación Pública.Sobre los posibles daños a la infraestructura hospitalaria, indicó que no se tienen reportes de daños mayores en términos generales. Aclaró que el centro hospitalario con mayor afectación es precisamente el de Juchitán.En cuanto a los problemas que se presentaron con el servicio eléctrico y de agua potable en la zona del Istmo, el Presidente indicó que el reporte de Conagua aclara que no hubo daños graves y en realidad, el desabasto se debió a que se suspendió la energía eléctrica y ésta ha ido regresando paulatinamente.En la madrugada se reanudará el servicio de agua y energía eléctrica en toda la zona, informó el mandatario.Aclaró que no existen afectaciones mayores en las carreteras del País, pero informó que la SCT se encuentra revisando y pendiente de cualquier incidente que pudiera registrarse.Recordó que se prevé que el huracán "Katia" toque tierra esta noche en Veracruz, por lo que ya se encuentra activo el Plan MX para ayudar a la población que pueda verse afectada en esa entidad, así como en Puebla e Hidalgo.Dijo además que el luto nacional por los fallecidos será de tres días.