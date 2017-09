Detienen a sobrino del ex gobernador de Chihuahua, César Duarte

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Esta mañana fue detenido un sobrino del ex gobernador Cesar Duarte Jáquez, por su presunta responsabilidad en la operación de adquisiciones ilegales por parte de la administración anterior.



Jaime Ríos Fong, sobrino directo de la esposa de Duarte, Bertha Gómez Fong, fue capturado momentos antes de que abordara un avión con destino a la capital del País, confirmaron fuentes de la Fiscalía.



Ríos era investigado desde hace meses, sin embargo se encontraba amparado lo que impidió su arresto anteriormente.



El sobrino del ex gobernador era socio de la empresa Fritag la cual vendía todo tipo de productos al gobierno, presuntamente a precios excedentes e incluso se sabe que se facturaron millones de pesos en distintos productos que nunca fueron entregados.



De acuerdo con información revelada a principios de este año por Fiscalía como parte de la investigación a Ríos y su cómplice el ex titular de Adquisiciones, Antonio Tarín, quien actualmente se encuentra preso, la mencionada compañía logró obtener más de 500 millones de pesos por licitaciones “amañadas” durante el periodo de gobierno de Cesar Duarte.



Tal compañía fue fundada por el sobrino del ex mandatario y un tío de la entonces Contralora del estado, mientras que Tarín era quien operaba los desvíos.



Fritag se estableció en 2012 y durante cuatro años ganó más de 47 licitaciones para diferentes dependencias del estado, muchas de estas por asignación directa. La mayor parte para le venta de artículos de oficina, en especial tintas para impresora y computadoras personales.



En un documento oficial al que El Universal tuvo acceso, se indica que el 18 de mayo de 2015 ganó una asignación directa por 116 millones 398 mil 428 pesos, bajo el convenio SH/024/2015, y para el 12 de junio de ese mismo año otra por 15 millones de pesos, también de forma directa, con el convenio SH/32/2015.



En ese momento Tarín García se desempeñaba como Director de Adquisiciones de la Secretaria de Hacienda, y por ende ocupaba la presidencia del Comité de Adquisiciones del Estado, que es el órgano de regular y aprobar todas las licitaciones y compras que realiza el gobierno local.



Según las fuentes consultadas, Tarín operaba en contubernio con los socios formales de la compañía: Jaime Ríos Fong, sobrino de Duarte, y Juan Carlos Aguilera Gutiérrez, este último tío de Liz Aguilera, quien era la secretaria de la Contraloría del estado, es decir la encargada de verificar la legalidad de los procesos gubernamentales.



Fritag no solo resultó favorecido en las licitaciones del estado, también el Ayuntamiento de Juárez le otorgó una compra por un monto de 11 millones de pesos para adquirir 470 parquímetros, producto en el que no tenía ningún tipo de experiencia.



Dicha licitación la obtuvo luego de que el único competidor que se presentó fue descalificado por la propia autoridad.