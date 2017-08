Larousse lanza campaña contra el acoso sexual

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

La casa editorial de origen francés lanzó una nueva campaña tanto en el transporte público de la Ciudad de México como en sus redes sociales. A su anterior iniciativa (#NoEsLoMismo), se sumó el hashtag #AcosoNo.A través de sus redes sociales Larousse publicó dos imágenes de esta campaña contra el acoso sexual: "Repulsión: Lo que provocas cuando acosas a alguien" y "No es no".Sin embargo, usuarios también han compartido imágenes que han visto en vagones y estaciones del Sistema de Transporte Colectivo(STC) Metro de la Ciudad de México: "Falda es una prenda de vestir femenina que no debería usarse con miedo".También aparece el cartel: "Bombón es un dulce esponjado de azúcar. No una mujer".Un usuario cuestionó si la imagen relacionada con el término "repulsión" también va para las mujeres, a lo que Larousse señaló que la campaña va para todas las personas que creen que es correcto intimidar, humillar y ejercer poder sobre otra persona, únicamente por sentirse superior.El transporte público de la Ciudad de México se ha vuelto uno de los lugares más peligrosos para las mujeres. Más del 65% de las que lo usan aseguran que han sido víctimas de acoso sexual. En el STC, alrededor de 300 denuncias al año se han hecho por este tipo de hechos, mientras en otro tipo de transportes se levantan cerca de 200 acusaciones.