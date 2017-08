Avalan cómputo final en Edomex; ratifican triunfo de Del Mazo

ESTADO DE MÉXICO(SUN)

La Coalición del PRI y su candidato Alfredo del Mazo Maza, logró 2 millones 40 mil 709 votos; en tanto que la candidata de Morena, Delfina Gómez logró un millón 871 mil 542 en la elección a gobernador del Estado de México, lo que representa una diferencia de 169 mil 167 sufragios, 2.78% por lo que no se da el supuesto de ordenar el recuento toda vez que la diferencia entre el primero y segundo lugar es mayor al 1%, señalaron los consejeros electorales, presididos por Pedro Zamudio Godinez.



Los siete consejeros del IEEM aprobaron a las 17:38 (tiempo de la CDMX) el cartel del cómputo final de la elección de gobernador para el periodo 2017 y 2023, donde aparece el candidato de la coalición del PRI con mayor número de votos, seguido de Morena, PRD con 1 millón 84 mil 571 y el PAN en cuarto lugar con 682 mil 520 sufragios.



Luego de casi ocho horas de sesión interrumpida del consejo general del IEEM, en la que se realizó el cómputo final de la elección de gobernador, se llevó a cabo el conteo final y ordenaron la colocación de la sábana de resultados en las puertas interiores del IEEM.



En tanto afuera se mantienen cientos de militantes de Morena exigiendo legalidad y retirando su petición de “voto por voto, casilla por casilla”; donde Horacio Duarte reiteró que no caerán en la provocación, no romperán un sólo vidrio que justifique un acto de represión y que continuarán la lucha por la vía electoral.



En el cómputo final de la elección aumentó el número de votos nulos con 23 mil 677 sufragios que anuló el Tribunal Electoral del Estado de México, que se sumaron a los 175 mil 228 que ya existían, que sumados dan 198 mil 901 sufragios, por lo que esta cifra es mayor que la diferencia entre el primero y el segundo lugar de esta elección de gobernador, lo que es causal para llevar a cabo el conteo de todas las casillas, apuntó Ricardo Moreno Bastida, representante de Morena, solicitud que fue rechazada por la mayoría de los consejeros electorales del IEEM, con el voto a favor del consejero Gabriel Corona Armenta.



A las 17:52 aún falta el punto 4 de la orden del día, que el que se emitirá el acuerdo de validez de la elección y de gobernador electo del Estado de México y expedir la constancia de mayoría al futuro mandatario mexiquense.