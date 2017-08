Fepade pide catalogar peculado electoral como delito grave

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

El peculado electoral o el condicionamiento de programas sociales con fines electorales deben ser incluidos en el catálogo de delitos graves para que merezcan prisión preventiva de oficio.



Así lo afirmó el titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales (Fepade), Santiago Nieto Castillo, luego de participar en la Consulta Nacional sobre el Modelo de Procuración de Justicia y advirtió que de no incluir los delitos electorales entre las conductas graves no ayuda a sancionar a quienes violan la equidad electoral.



"Me parece importante la necesidad de que los delitos electorales, en particular el peculado electoral o el condicionamiento de programas sociales se conviertan en delitos de naturaleza grave, de no considerarlos así ha implicado para nosotros que las personas adquieran la libertad caucional o que no tengan prisión preventiva, lo cual creemos que no ayuda a los fines del derecho penal electoral que implican la sanción a personas que están violando la equidad electoral a partir del financiamiento ilícito, el peculado electoral o el condicionamiento de programas sociales", dijo.



El fiscal señaló que apoya la propuesta del Sistema Nacional Anticorrupción y de organizaciones de la sociedad civil para que el peculado electoral sea considerado grave al considerarlo como una forma adecuada de combatir este tipo de delitos y mandar el mensaje claro de que los servidores públicos que desvíen recursos a las campañas electorales no quedarán impunes.