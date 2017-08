"Franklin" podría convertirse en huracán, alerta SMN

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que esperan que por la tarde noche del martes la tormenta tropical "Franklin" toque el Golfo de México y podría terminar convirtiéndose en huracán, debido a las temperaturas cálidas.



En conferencia de prensa, el coordinador del SMN, Alberto Hernández Unzón, detalló que actualmente la tormenta tropical "Franklin" ha disminuido, por lo que ya "no es un ciclón tropical", toda vez que está perdiendo organización, sin embargo, sigue afectando la parte noreste de Quintana Roo y de Yucatán.



Sostuvo que una vez que llegue al Golfo de México, habrá un segundo impacto en tierra que golpeará con lluvias torrenciales e intensas a Veracruz, la sierra de Puebla, la parte norte de Hidalgo, y el oriente de San Luis Potosí.



"Este segundo impacto será mucho más fuerte que el primero. El primero fue de lloviznas persistentes en Quintana Roo, Campeche y Yucatán, que es lo clásico en los ciclones, pero cuando llegue a internarse en el Golfo de México, va a afectar a todo el territorio nacional", precisó.



Hernández Unzón dijo que este tipo de ciclón llama la atención porque puede provocar fuertes lluvias en Oaxaca, Chiapas, Michoacán, Colima, Jalisco, Nuevo León, Tamaulipas y Coahuila con tormentas eléctricas.



"Hasta que no se disipe este segundo impacto, no dejaremos de vigilar, estaremos muy pendientes, porque el recorrido es muy similar a ciclones como: "Diana" en 1993, "Earl" en 2016, que dejó lluvias extraordinarias en Puebla, es un ciclón de llamar la atención por la energía acumulada", agregó.