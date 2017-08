Niega INM maltrato a modelos de "Playboy"

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

El Instituto Nacional de Migración (INM) en Yucatán rechazó categóricamente que hayan “humillado o maltratado” a las modelos de la revista Playboy durante una fiesta en la Hacienda Chichí Suárez, en junio pasado, por no tener papeles migratorios. “Únicamente se siguieron los protocolos que se usan por ley en esos casos”, afirmó la dependencia.



Las modelos narraron su versión en la edición de agosto de la revista y aseguraron que fueron humilladas por la forma en que fueron detenidas y privadas de su libertad.



Las playmates Elif Celik (Turquía), Lauryn Elaine (Estados Unidos) y Marie Brethenoux (Francia) aseguraron que el INM actuó de manera incorrecta, pues ellas acudieron a esa fiesta y no cobraron ni recibieron remuneración alguna.



Antes del espectáculo, personal de Migración detuvo a varias jóvenes, bajo el argumento de que no tenían papeles migratorios y habían acudido a laborar a ese sitio.



Las mujeres afirmaron: “No rompimos la ley y menos en un país como México al cual admiramos... No hicimos nada malo, fuimos humilladas y cuestionadas, fue insultante porque fue a la vista de todos”.



Las modelos dijeron haber permanecido horas en un sitio poco digno; “nos dieron poca comida y agua”, indicaron.



El delegado del INM en la entidad, Oswaldo Ortíz, señaló que la dependencia emitió un boletín en su momento, en donde claramente se explicó que “seguimos los protocolos por ley que marca en el aspecto de migración”; además, rechazó que las modelos hayan sido maltratadas o humilladas.



“No es así, nosotros actuamos conforme a la ley y se usaron los protocolos que se aplican para esos casos para los migrantes”, apuntó en entrevista.