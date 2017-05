México no se paralizará ante renegociación de Tlcan, afirma Guajardo

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Un gusto recibir en la @Se_mx a la Comisaria de Comercio de la Unión Europea @MalmstromEU y dar seguimiento a las negociaciones del #TLCUEM pic.twitter.com/YlR1eKkXhK — Ildefonso Guajardo (@ildefonsogv) 8 de mayo de 2017

El secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, aseguró que México manda un mensaje claro al mundo de que no se "paralizará" frente a la próxima renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (Tlcan).La estrategia de diversificación seguirá adelante, continuará la modernización, profundización y búsqueda de acuerdos comerciales con otros países.En conferencia de prensa con la comisaría de comercio de la Comisión Europea, Cecilia Malmstrom, el secretario de Economía dijo que esperan terminar en este 2017 la negociación para la profundización del Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea con la idea de que en el primer periodo ordinario de sesiones del 2018 se pueda ingresar el documento para su ratificación en el Senado.Por su parte, la funcionaria europea dijo que ellos trabajan en una agenda de apertura muy activa, que involucra 18 tratados.Aseguró que para los europeos queda claro que hay importantes beneficios de libre comercio, por ello ellos "construirán puentes y no muros".Los funcionarios aseguraron que pretenden mandar un mensaje de que la apertura genera beneficios para todas las partes, porque no se trata que una parte gane y la otra pierda.