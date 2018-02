PGR reclama a España error en extradición de prestanombres de Duarte

CIUDAD DE MÉXICO(El Universal)

La Procuraduría General de la República (PGR) recriminó al Ministerio de Justicia de España no haberle notificado que la documentación por la cual solicitó la extradición a México de Javier Nava Soria, presunto prestanombres del ex gobernador, Javier Duarte, era insuficiente, para corregirla.



Funcionarios federales recordaron que es una facultad de la dependencia española, establecida en el artículo 16 del tratado de extradición firmado entre ambos países y que a la letra señala: "Si los datos o documentos enviados con la solicitud de extradición son insuficientes o defectuosos, la Parte requerida pondrá en conocimiento de la requirente las omisiones o defectos para que puedan ser subsanados".



Indicaron, además, que el Ministerio de Justicia contaba con una plazo máximo de ocho días, computados desde el siguiente al de la recepción de la solicitud vía diplomática, para avisar si ha lugar o no a continuar en vía judicial del procedimiento de extradición.



Comentaron que la Secretaría de Relaciones Exteriores hizo la solicitud de extradición del requerido a través de una Nota Verbal, como lo exige el Tratado, que se vincula a la documentación extradicional.



Pero por un "error involuntario" la Dirección de Cooperación Jurídica Internacional del Ministerio de Justicia español, tras comprobar el expediente, no envió al Juzgado Central de Instrucción competente la Nota Verbal de referencia.



Sin embargo, afirmaron que no es esencial para el procedimiento, porque la única información válida es la que se contenga en la información extradicional.



Este jueves, EL UNIVERSAL publicó que una cadena de errores de los gobiernos de México y España dejó en libertad a Nava Soria, detenido en Barcelona en abril de 2017, y requerido por la PGR por el delito de lavado de dinero.



El 25 de enero pasado, el pleno la Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional no concedió al gobierno de México la solicitud de extradición de Javier Nava Soria, quien habría participado en la creación de empresas fachada en la administración de Javier Duarte, ya que no se presentó la documentación requerida.