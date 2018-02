Liberan a arquitecto corresponsable de edificio colapsado en 19-S

CIUDAD DE MÉXICO(El Universal)

La magistrada Eva Verónica de Gyves Zárate, magistrada de la Primera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia, ordenó la inmediata liberación de Jaime Smith, uno de los dos detenidos por el colapso del edificio de Zapata 56, de la colonia Portales, durante el sismo del pasado 19 de septiembre.



Al resolver la apelación que presentó su defensa al auto de vinculación a proceso, la magistrada consideró que Smith Ríos fungió como corresponsable de instalaciones de obra, en el inmueble de la delegación Benito Juárez, donde Matilde Téllez Cárdenas y Karla Kaori Santos Sánchez fallecieron durante el sismo.



Después de 103 días de permanecer detenido y bajo atención médica, el imputado recibió la notificación de la Primera Sala Penal, respecto al fallo de su inmediata libertad.



Por su parte, la Procuraduría General de Justicia (PGJ) capitalina afirmó que "respeta, pero no avala" que la magistrada dejara en libertad al ingeniero arquitecto Jaime Smith Ríos.



El subprocurador de procesos de la Procuraduría, Oscar Montes de Oca, dijo que no impugnará la decisión al no tener argumentos para hacerlo, sin embargo, dejó en claro que la investigación continúa.



Para Montes de Oca, el actuar de los agentes del Ministerio Público que imputaron a Jaime Smith por los delitos de homicidio con dolo eventual y delito ambiental por responsabilidad como corresponsable de obra, fue la correcta presentado todos los documentos que a la postre, derivó en la orden de aprehensión otorgada por un juez.



Esto a pesar que tanto el imputado como la defensa en todo momento dijeron que el detenido nunca fue el Director Responsable de Obra (DRO), sino que su función era solamente supervisar la instalación hidráulica del edificio. Este argumento nunca fue escuchado por el Ministerio Público ni por el juez que lo vinculó a proceso, por lo que Smith Ríos estuvo casi cinco meses en prisión.



"La investigación que realizó la Fiscalía, tuvo dos momentos procesales relevantes, el primero; refiere a la solicitud de una orden de aprehensión en contra de los imputados en el cual el agente del Ministerio Público expuso sus argumentos y logró que el juez de control, librara una orden de aprehensión, posteriormente, una vez que se dio cumplimiento a la orden de aprehensión, el juez calificó como legal la detención y como consecuencia, la Fiscalía realizó la captura del imputado".



"La resolución esta Procuraduría la respeta, pero no comparte, por lo que se está haciendo el análisis técnico y en su momento se determinará la estrategia legal a seguir", indicó Oscar Montes de Oca tras la liberación de Smith.