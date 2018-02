Estamos frente a un crimen de odio, dice esposo de "Nana Pelucas"

CIUDAD DE MÉXICO(El Universal)

Pamela Montenegro Real, conocida en youtube como "Nana Pelucas", no contaba con información "privilegiada" sobre grupos delictivos de Acapulco, ni tampoco recibió amenazas, aseguró su esposo Samuel Muñuzuri. Por lo que rechazó lo dicho por el fiscal General del Estado, Javier Olea Peláez, quien informó en días pasado que la mujer se puso en la mira de la delincuencia organizada por sus publicaciones.



En conferencia de prensa en Acapulco, Muñuzuri explicó que en los contenidos de la "Nana Pelucas" no hay ninguna información relacionada al crimen organizado, ni de nota roja. Además dijo que nunca habían recibido ninguna amenaza ni tampoco en su restaurante les llegaron a pedir cuota los integrantes de la delincuencia organizada.



Por lo anterior, pidió al fiscal Olea Peláez presentar la publicación donde la "Nana Pelucas" habló del crimen organizado, "porque está diciendo que mi mujer se lo buscó", acusó. También le pidió las pruebas de los dichos de que él y su esposa eran los administradores de la página de Facebook "Acapulco sin censura".



Aseguró que la única relación que tuvieron con dicha página fue porque contrataron un espacio para publicitar los contenidos de la "Nana Pelucas", pero cuando se dieron cuenta de que el material se encontraba en la sección de notas rojas, lo cancelaron. "Ella sólo hacía sátira política, lo que no se vale es que hoy la querían hacer una criminal".



Sobre la mantas que aparecieron en diciembre de 2016 en distintos punto de Acapulco, dijo que éstas sólo las colocaron para desacreditar su trabajo. Muñizuri explicó que en esa ocasión se presentaron ante la Procuraduría General de la República (PGR), pero ahí y en varias corporaciones más les dijeron que las mantas no las tenían, que solo las pusieron para tomarles fotografías y después difundirlas por a las redes sociales.



"Ustedes como yo, sabemos que estamos frente a un feminicidio, a un crimen de odio. Yo estaba ahí, se me murió en los brazos, ver la saña con la que un par de tipos llegaron y la ejecutaron. No es posible. Este es un crimen de odio, un crimen político, no tiene nada que ver con la delincuencia organizada", dijo Muñizuri.



Agregó: "El fiscal está ejerciendo violencia de género, porque la está criminalizando, para él es bien fácil decir 'hubo una mantas y que por eso la mataron, ella se lo buscó con sus publicaciones'. Señor fiscal, que absurdo es".



El esposo de la "Nana Pelucas" pidió la intervención del gobernador Héctor Astudillo Flores para que no permita que el fiscal desacredite la imagen de su esposa y esclarezca el crimen. "Héctor, tú me conoces y la conociste a ella, tú esposa la conoció muy bien, no entiendo porque permites que el fiscal haga esto, eso no se vale, tienes que hacer algo; que hayas mandado una corona de flores no es suficiente", dijo.



La noche del lunes, dos hombres armados ingresaron al restaurante de su propiedad y le dieron de tiros a "Nana Pelucas", dos de ellos en la cabeza. Pamela Montenegro desde hace cuatro años tenía su canal de YouTube, Sillón Tv y desde hace dos caracterizaba el personaje de "Nana Pelucas".