Atacan restaurante en Tlaquepaque; reportan 6 muertos

CIUDAD DE MÉXICO(El Universal)

Un tiroteo en un restaurante de mariscos en el municipio de Tlaquepaque dejó un saldo preliminar de seis personas muertas y una más herida.



Los primeros reportes indican que en el restaurante, ubicado en la colonia Guadalupana, se realizaba una reunión en la que irrumpieron al menos 10 sujetos armados para disparar contra los comensales.



En el lugar fallecieron cinco personas y una más murió mientras recibía atención médica en un puesto de socorro de la Cruz Verde.



Se informó que la persona herida es una mesera, que presentó un impacto de bala en una pierna.



De manera extraoficial se dijo que las personas asesinadas también portaban armas pero no lograron repeler la agresión. Sin embargo, esta información no ha sido confirmada por alguna autoridad.



Desde el sábado pasado la violencia se ha recrudecido en la Zona Metropolitana de Guadalajara, y con este hecho suman 38 asesinatos.



Apenas el miércoles, durante la Glosa Ciudadana de su quinto informe de gobierno, el gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval, reconoció como un foco rojo en la metrópoli la confluencia de los municipios de Tlajomulco, Tlaquepaque y Tonalá.



Además atribuyó la reciente violencia en la ciudad a la captura de algunos cabecillas del Cártel de Jalisco Nueva Generación, lo que ha derivado e reacomodos y pugnas internas.



Sandoval Díaz afirmó que a este cartel se le ha podido contener pero no controlar, por lo que insiste en que es necesario consolidar el modelo de mando único de las policías en todo el estado.