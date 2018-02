"Bronco" sugiere llamar "PRIeta" a Morena por inclusión de ex priistas

CIUDAD DE MÉXICO(El Universal)

El aspirante independiente a la candidatura presidencial, Jaime Rodríguez Calderón, "El Bronco", rebautizó al Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), como "PRIeta".



“Ya le cambié el nombre, se llama PRIeta, se llenó de priistas de los que él atacaba, espero que no se me enojé, pero su partido hoy es PRIeta en lugar de Morena”, asentó.



Durante su participación en la XII Cumbre Mundial de Comunicación Política también afirmó que no busca hacer una campaña que hable mal de los demás candidatos, ni una donde se hable maravillas de su persona.



“Yo no quiero ser santo, ese puesto se lo dejo a Andrés Manuel, yo quiero seguir siendo diablo”, sentenció.