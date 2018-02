Detienen a madre que drogaba con resistol a su bebé de 3 meses en Coahuila

SALTILLO, Coahuila(El Universal)

Elementos de la Policía Estatal “Fuerza Coahuila ”rescataron a un bebé de tres meses de nacido, que era drogado con resistol por su madre, en la colonia María de León.



El operativo se desarrolló tras la denuncia de la abuela del menor, quien pidió la intervención de los uniformados que arrestaron a Marina de Lourdes, de 20 años de edad, quien también estaba intoxicada.



La imputada rendirá su declaración en las próximas horas pues debido al estado en que se encontraba no ha podido hacerlo.



La Fiscalía General del Estado (FGE), integra la carpeta de investigación correspondiente para determinar los delitos y extraoficialmente se conoció que las autoridades no descartan el de Corrupción de Menores.



Por su parte, la subprocuradora de la Procuraduría de los Niños Niñas y la Familia (Pronnif) en la región sureste de Coahuila, Irma Mayela Reyes Gómez, informó que al atender el reporte se protegió al menor.



El recién nacido, llamado Erick Roberto, quedó bajo tutela del estado en la Casa de los Niños y las Niñas de Coahuila, Sección Casa Cuna.



Reyes Gómez aseguró que el menor se encuentra bien de salud y que la madre también incurrió en omisión de cuidados pues el bebé se encontraba sucio, aunque no desnutrido, gracias a los cuidados de su abuela.



“Aparentemente está bien de salud. Se realizó una certificación médica, le hicieron un chequeo médico a fin de evitar, prevenir o, en su caso, atender alguna situación de salud que hubiese presentado el infante en relación a la exposición al inhalante que le dio la madre”, declaró.





Hasta el momento, el futuro de Erick Roberto es incierto porque sus familiares cercanos aclararon a elementos de “Fuerza Coahuila” que no quieren hacerse cargo de él.



“Se está viendo su situación jurídica para logar su liberación, en caso de que ninguna de las dos familias resulte apta”, comentó la funcionaria.



De no rehabilitarse la madre del menor y no encontrarle un hogar sustituto con parientes consanguíneos, el caso se podría turnar a un juez de lo Familiar para tramitar la pérdida de la patria potestad y dar a Erik Roberto en adopción.



La subprocuradora de la Pronnif comentó que, de los cinco municipios de la zona sureste, es en Saltillo donde más se presentan estas situaciones.