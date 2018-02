Gasolina y gas LP impulsan inflación a 5.55% en enero

(El Universal)

La inflación en el primer mes del año fue impulsada principalmente por el alza en los precios de bienes energéticos, de acuerdo con los datos más recientes dados a conocer por el Inegi.



En enero de 2018 el Índice Nacional de Precios al Consumidor presentó un crecimiento mensual de 0.53%, con lo que la inflación anual llegó a 5.55%, tasa inferior al 6.77% con que cerró en diciembre de 2017, pero todavía superior al 4.72% reportado en el mismo periodo del año anterior



Los bienes y servicios cuyos incrementos en sus precios tuvieron mayor incidencia en la inflación durante el primer mes del año fueron: la gasolina de bajo octanaje con una variación mensual de 3.19%; el gas doméstico LP, 2.99%; huevo, 7.71%; loncherías, fondas, torterías y taquerías, 0.88%; plátanos, 20.21%; restaurantes y similares, 0.96%, papa, 10.24%; vivienda propia, 0.22%; derechos por suministro de agua, 2.34%; y estudios universitarios, 1.06%.



Por el contrario, los genéricos cuyos precios incidieron más a la baja, fueron: transporte aéreo con una disminución en el mes de 39.44%; jitomate, -18.11%; servicios turísticos en paquete, -9.80%; cebolla, -13.64%; chile serrano, -20.74%; otros chiles frescos, -18.76%; tomate verde, -7.31%; ropa de abrigo, -3.0%; chile poblano, -13.08%; y jabón de tocador, -1.35%.



El índice de precios subyacente, que no considera los bienes y servicios cuyos precios son m´s volátiles, mostró un incremento de 0.28% mensual y una variación anual de 4.56%. A su interior, los precios de las mercancías subieron 0.56% y los de los servicios 0.04% mensual.



Por su parte, el índice de precios no subyacente registró un aumento de 1.24% mensual y una tasa anual de 8.44%. Dentro del índice de precios no subyacente, el subíndice de los productos agropecuarios reportó un alza mensual de 0.03% y el de los energéticos y tarifas autorizadas por el gobierno de 1.97%.