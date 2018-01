En 2018 se redoblarán esfuerzos para mejorar seguridad: Peña Nieto

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

El presidente Enrique Peña Nieto advirtió que en 2018 no habrá más impuestos ni subirá la tarifa eléctrica de bajo consumo, se redoblará el esfuerzo para mejorar la seguridad en el país, se mantendrá el impulso para seguir reduciendo las carencias sociales y se dará apoyo a los damnificados por los sismos de septiembre.







Al emitir esta noche un mensaje a la nación con motivo del Año Nuevo, el Jefe del Ejecutivo federal puso énfasis que 2018 “será un gran año” porque "los mexicanos participaremos en democracia en la elección más grande de nuestras historia".



“Las mujeres y los hombres de México son los verdaderos protagonistas de la transformación que hemos emprendido. En este sexto y último año de la administración el gobierno de la República continuará trabajando para que más mexicanas y mexicanos puedan hacer realidad sus sueños y objetivos”, llamó.



En un mensaje, colocado en el sitio web de la Presidencia de la República y en sus cuentas oficiales de redes sociales, Peña Nieto pidió que, con la unidad y fortaleza que los mexicanos demostraron en 2017 “y con el orgullo de ser mexicanos, hagamos de 2018 un gran año para México”.



Aseveró que 2017 fue un año de grandes retos para el país pues en distintos momentos los mexicanos enfrentaron un entorno internacional complejo; destacó que los huracanes y sismos de septiembre pusieron a México a prueba como país pero con la solidaridad.



“Hoy somos más fuertes y estamos mejor preparados, por eso estoy convencido de que 2018 será un gran año para México”, atajó el Presidente.



Indicó que en los próximos meses su gobierno seguirá impulsando la transformación nacional que los mexicanos iniciaron juntos hace 5 años, por lo que en 2018 se redoblará esfuerzo para mejorar las condiciones de seguridad a lo largo del país, tarea que -dijo- compromete a los tres niveles de gobierno.



Peña Nieto subrayó que en los últimos cinco años más de 2 millones de mexicanos salieron de la pobreza extrema, de tal forma que su administración seguirá trabajando para reducir las carencias sociales que aún padecen muchas familias mexicanas.



Señaló que en 2018 seguiría siendo prioridad el respaldo a los afectados por los sismos para que recuperen sus hogares y puedan regresar a sus actividades cotidianas al tiempo de mantener la reconstrucción de escuelas a fin de que las niñas y niños puedan asistir a clases en aulas seguras.



El presidente Peña Nieto hizo notar que en el próximo ciclo escolar empezarán las clases con el Nuevo Modelo Educativo, lo que permitirá que los alumnos tengan los mejores métodos de enseñanza.



Aseveró que antes de que termine el año, por primera vez en la historia del país se habrán generado más de 4 millones de empleos formales en un sólo sexenio, con lo que superará a los dos gobiernos anteriores juntos; “así seguiría mejorando el ingreso de las familias con más y mejores puestos de trabajo y con la mayor recuperación del salario mínimo en décadas”, dijo.



Recordó que hace cuatro años prometió que no habría nuevos impuestos, “en 2018 este compromiso sigue vigente, tampoco habrá incrementos en la tarifa de electricidad de bajo consumo, de hecho son ya tres años en que no aumenta el precio de la luz para 99% de los hogares”.



Destacó que en 2018 entrará en operación la primera etapa del nuevo Puerto de Veracruz y del tren interurbano México-Toluca, y que al concluir el año en el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México estarán listas dos pistas, la estructura del edificio terminal y la torre de control.



El Presidente de la República deseó a los mexicanos “un feliz y exitoso año 2018” y que la alegría y armonía estén presentes en los hogares del país.