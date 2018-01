Expone Beltrones versión sobre solicitud de amparo

(GH)

Ante lo que consideró una falta de certeza jurídica del sistema de justicia del Estado de Chihuahua, el ex presidente nacional del PRI, Manlio Fabio Beltrones Rivera, solicitó un amparo a las autoridades federales.



En un comunicado dirigido a la opinión pública, refiere que los operadores jurídicos de Chihuahua no garantizan los derechos del nuevo sistema de justicia penal acusatorio, donde deben privilegiarse los principios de estricto apego a la ley y de presunción de inocencia.



“Es (por ello) que me veo obligado a acudir a la justicia federal mediante el juicio de amparo con el principal objetivo, aunque parezca increíble, de poder acceder al expediente y así poder enterarme de los hechos que aparentemente se investigan.



Y en su caso hacer respetar los derechos fundamentales de los ciudadanos, los cuales, por cierto, parecen no importarle a algunos servidores públicos en aquel Estado”, destaca en el documento.



Se ha enterado por versiones periodísticas, comenta, que las autoridades del Gobierno de Chihuahua pretenden involucrar a su persona en hechos que le resultan ajenos y desconocidos, además de alejados de la realidad.



“No puedo permitir que las autoridades del Estado de Chihuahua cometan un deliberado daño moral a las personas, intentando obtener notoriedad política u ocultar el desastre de inseguridad que ha marcado a la presente administración”, expone Beltrones Rivera.



Atribuye parte de los hechos a la época electoral, en la cual es fácil construir ficción para denostar, en lugar de hacer respetar los derechos humanos y la fama pública.



“Quienes me conocen, saben que siempre he sido responsable de mis actos. Por ello, no permitiré que se me injurie y se me construyan falsas acusaciones a partir de mentiras y filtraciones”, concluye en el documento.