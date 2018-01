Manlio Fabio Beltrones pide amparo contra posible detención

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

A pesar de que promovió un amparo contra orden de aprehensión por las acusaciones del gobernador de Chihuahua, Javier Corral, por supuestos desvíos de recursos, el ex presidente nacional del PRI, Manlio Fabio Beltrones deberá esperar la audiencia del 29 de enero para conocer si el juez le otorga la suspensión para evitar ser detenido, citado en la investigación y conocer del caso.



De acuerdo con el expediente 1110/2017 del Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo en materia Penal en la Ciudad de México, Beltrones indicó que por el momento no requiere una suspensión a su favor para evitar ser detenido, razón por la que el juez no inició el incidente correspondiente.



Esto, debido a que el juicio fue promovido además de evitar una posible detención en su contra, también solicita no ser citado en la investigación y por el derecho de acceso al expediente, por lo que será el juez quien determine sobre el amparo.



La demanda fue presentada desde el 26 de diciembre pasado pero el juez le requirió aclarar si los actos reclamados derivan de la carpeta de investigación 1/16-UIESP2 para que especifique la autoridad responsable que la integró.



Beltrones desahogó la vista emitida por el juez y el 3 de enero admitió el juicio a trámite y citó el 29 de enero próximo para la celebración de la audiencia constitucional.



En conferencia de prensa, Javier Corral informó que Beltrones intentó ampararse contra la aprehensión por los supuestos desvíos de recursos para financiar ilegalmente campañas electorales del PRI.



Esto debido a que Alejandro Gutiérrez, ex secretario del CEN del PRI con Beltrones, declaró que el ex dirigente nacional supuestamente negoció con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, las aportaciones monetarias al gobierno de Chihuahua para posteriormente desviarlas a la campaña electoral del partido tricolor.