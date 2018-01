Corral acusa al Gobierno Federal de retener dinero por investigaciones sobre desvíos

CIUDAD JUÁREZ, Chihuahua(GH)

Javier Corral denunció supuestas represalias por su investigación en torno a los presuntos desvíos de recursos públicos a las campañas políticas del PRI.



En una conferencia de prensa, el gobernador de Chihuahua dijo que Enrique Peña Nieto frenó la entrega de 700 millones de pesos a la entidad por las indagatorias anticorrupción implementadas por su gobierno.



“Se pretende imponer una represalia económica a mi gobierno (...) posterior a la detención de Alejandro Gutiérrez no se han transferido recursos al gobierno del estado lo que provocó problemas para pago de salarios, proveedores, entre otros”, acusó Corral.



El mandatario chihuahuense señaló que José Antonio González Anaya, secretario de Hacienda, le dio a conocer que los recursos no habían llegado por problemas con la recaudación en ese estado.



Javier Corral recordó que Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, ex secretario general adjunto de Comité Ejecutivo Nacional el PRI, fue vinculado a proceso y se encuentra en prisión preventiva por el delito de peculado agravado por 250 mdp.



Acusó que “el Gobierno de Chihuahua ha actuado contra la corrupción y el Gobierno de Peña Nieto actúa contra el Gobierno de Chihuahua. No quieren detener a César Duarte, pero nos detienen los recursos que necesitamos”.



Por su parte, la Secretaría de Haciendo en un comunicado informó que: “Se lleva a cabo la programación, presupuestación y ejecución del gasto público en estricto apego al principio de imparcialidad previsto en el Artículo 134 Constitucional, por lo que no atiende en ningún momento a situaciones electorales, ni está sujeta a partido u organización política alguna”.



Y agregó que: “Como ejemplo de lo anterior, durante 2017 en el ramo de participaciones federales, que son recursos de libre disposición, el estado de Chihuahua recibió 23 mil 387 millones de pesos. Debido a los ingresos excedentes a nivel federal, este monto fue mil 106 millones de pesos superior a lo presupuestado. Adicionalmente, las participaciones para 2017 fueron 3 mil 041 millones de pesos por encima del monto recibido en 2016, un incremento de 8 por ciento en términos reales”.



Sobre las aportaciones federales correspondientes al Ramo 33, recursos dirigidos a salud, educación y seguridad, entre otros, el estado de Chihuahua recibió 19 mil 669 millones de pesos, dijo la SHCP. Lo que representa un incremento -entre lo originalmente presupuestado y lo transferido- a 924 millones de pesos.