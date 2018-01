Urgen extremar precauciones por robo de infantes: PGR

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

La Procuraduría General de la República (PGR) recomendó extremar precauciones para prevenir la desaparición de niños y adolescentes, al subrayar que el robo y el extravío de menores de edad es una realidad, no sólo en México sino en el mundo.



“En ocasiones tiene que ver con el tráfico ilegal de órganos, la explotación laboral y sexual, entre otros delitos relacionados con la trata de personas”, subrayó la dependencia que enlistó una serie de recomendaciones ante este fenómeno, como que los padres escuchen a sus hijos cuando se refieran a alguna situación que les incomode o les haga sentirse amenazados, ya que puede ser una amenaza real.



Se sugiere evitar que personas extrañas les saquen fotografías o videos, enseñarles a los menores de edad que no deben proporcionar ningún tipo de información personal o sobre su familia, y en caso de que sean forzados a decirlo, que den información diferente, que bajo ningún motivo deben aceptar regalos o dulces de personas extrañas y no acercarse a vehículos con personas desconocidas que les pidan algún tipo de información, así como la importancia de que si juegan en la calle estén bajo la supervisión de una persona adulta.



La PGR resalta la necesidad de evitar que personas extrañas se les acerquen.



“Saber decir no es alejar el peligro” y plantea que si llevan a un niño paseando en una carriola, que el bebé quede de frente para reducir el campo de acción de quien o quienes intenten causar algún daño.



Cuando tengan la edad suficiente deben enseñarles a memorizar su nombre completo, teléfono y dirección, y que sepan usar los números de emergencia como el 911.



Además, antes de visitar algún lugar concurrido, tener un plan de acción, acordar un punto fijo en dónde encontrarse en caso de que surja una emergencia que los separe, recomienda la PGR.



Subraya que se debe mantener a la vista al niño cuando se encuentren en lugares concurridos y tomarlos de la mano cuando caminen por la calle.



“De ser necesario llevarlos en brazos o bien asegurarlos con correas. Responsabilizar del cuidado a una persona menor, aunque sea un poco más grande es una pésima idea, así que no lo hagan”, señala la dependencia.