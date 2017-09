Emite Segob recomendaciones tras sismo

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

La Secretaría de Gobernación emitió una serie de recomendaciones, luego del sismo de 8.4 grados que esta noche sacudió varios estados del país y que tuvo epicentro en Chiapas.La dependencia indica que se debe revisar los inmuebles para descartar daños en la estructura.También que no se deben encender fósforos hasta comprobar que no hay daños en las tuberías de gas.Agrega que el teléfono sólo debe usarse para emergencias y pide a la ciudadanía a mantenerse informado.Recuerda que después de un movimiento telúrico se presentan réplicas, por lo que es importante mantener la calma y estar alerta ante cualquier situación.En su cuenta de Twitter, la dependencia menciona que es preciso prepararse con un plan de protección civil familiar, el cual debe contemplar la ubicación de zonas de seguridad, participar en simulacros y almacenar alimentos no perecederos y agua.Durante un sismo se debe mantener la calma, alejarse de ventanas y ubicarse en una zona de seguridad.El Cenapred destaca que en los últimos 200 años se han registrado 75 sismos importantes, por los daños que generaron.Mientras que de éstos, 60 tuvieron una magnitud mayor o igual a 7 grados.