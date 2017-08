Alertan sobre difusión de correo falso de Citibanamex

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de los Servicios Financieros (Condusef) alertó por la presencia de un nuevo correo falso de Citibanamex con el cual se pretende defraudar a clientes bancarios.



Según el organismo, a través de un correo electrónico se notifica a los usuarios que por motivos de seguridad su cuenta fue bloqueada y debe realizar la verificación de su identidad en el enlace https://boveda.banamex.com.mx/serban/index.htm



"La Condusef reitera que los enlaces contenidos en este tipo de correos llevan al usuario a sitios falsos, donde solicitan datos como nombre, domicilio, contraseñas, número de identificación personal (NIP), número de cuenta bancaria de tarjetas de crédito o débito y cualquier otra información particular", explicó.



En ese sentido, el organismo hizo un llamado a los usuarios a no dejarse engañar por este tipo de correos, que sólo buscan obtener información personal y financiera para cometer fraudes.



En ese sentido recordó a los usuarios de servicios financieros no responder a ningún mensaje de correo sospechoso o remitentes desconocidos; nunca ingresar contraseñas, sobre todo bancarias, a algún sitio al que se llegó por correo electrónico así como evitar proporcionar información financiera y llamar directamente a la institución bancaria ante cualquier duda.