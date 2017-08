Guajardo pide abrir puerta a países sudamericanos al negociar Tlcan

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

La única forma en que habrá éxito en la renegociación del Tlcan en el sector agropecuario será, si los productores nacionales permiten que se abra la puerta a las importaciones de granos y oleaginosas de países sudamericanos, para que Estados Unidos observe que sí hay otras fuentes de proveeduría y que no dependemos solamente de ellos, aseguró el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo.



Durante su comparecencia en el Senado con la Comisión de Relaciones Exteriores, el funcionario dijo que actualmente tenemos restricciones a la importación de granos y oleaginosas de Brasil, Argentina y de otros países del Sur del continente y los principales proveedores de esos alimentos son: Canadá y Estados Unidos, por lo que hace falta mostrar que hay un mercado alternativo de proveeduría.



"Lo que he dicho a los empresarios agricultores si quieren una buena negociación al Norte necesitan darnos el mandato para poder abrir fuentes alternativas al Sur, de otra manera mi posición en la mesa de renegociación no tiene credibilidad", afirmó.



Pidió a los senadores su intervención para lograr explicar esta situación a los representantes del campo a fin de que se muestre que México no depende de los estadounidenses sino que hay otras fuentes alternas.



Reiteró que la meta es terminar la negociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (Tlcan) a más tardar a principios del 2018, aunque dijo que nadie podría garantizar que se firmará y aprobarán los cambios en tiempo y forma porque como se vio con el Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP por sus siglas en inglés), una administración puede tirar a la basura lo hecho por su antecesor, tal y como sucedió en Estados Unidos.