Confía PGR que Roberto Borge enfrente justicia mexicana en 60 días

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

La Procuraduría General de la República (PGR) confía en que el gobierno de Panamá conceda la extradición del ex gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge, debido a que México ha respetado en todo momento las formalidades del procedimiento.



Luego de su participación en la inauguración del Primer Simposio Nacional de Ciencias Forenses, Alberto Elías Beltrán, Subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales de la PGR, reiteró que el gobierno panameño cuenta con 60 días para resolver si concede o no la extradición del ex gobernador.



"Seguramente se concederá la extradición por las solicitudes formales que se han presentado, México tendrá que ir a Panamá a recogerlo cuando les sea entregado a Interpol Panamá y de ahí a Interpol México", dijo.



"Calculo que en 60 días esté enfrentando la justicia mexicana".



El pasado 1 de agosto, durante la celebración de la segunda audiencia en el proceso de extradición del ex gobernador, los magistrados del Tribunal Superior de Apelaciones de Panamá aprobaron que Borge permanezca detenido hasta que la Cancillería de aquel país resuelva si procede o no la petición formulada por el gobierno mexicano el pasado 27 de julio, para lo cual cuenta con 60 días.



Roberto Borge está acusado de un delito del fuero federal, operaciones con recursos de procedencia ilícita y tres del fuero común, peculado, aprovechamiento ilícito y ejercicio indebido de la función pública.



En tanto, recordó que la extradición del ex gobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington, se realizará conforme a los tiempos convenidos entre Estados Unidos e Italia, país en el que está detenido.



Primero será enviado a Estados Unidos donde recibirá sentencia y posteriormente será entregado a México donde también será sentenciado y cuyas resoluciones deberá purgar en aquel país.