Admite dueño De La Rosa que aceptaría candidatura de Morena en Jalisco

"Estoy orgullosísimo de mi fiesta de cumpleaños" Aseguró #PorLaMañana, Enrique Michel, director general de Dulces de la Rosa pic.twitter.com/lGk2BHA8bQ — Ciro Gómez Leyva (@CiroGomezL) 7 de agosto de 2017

Es Enrique Michel Velasco, dueño de Mazapán De la Rosa. ...https://t.co/ID4ZXp8XQA pic.twitter.com/C4EywqdzDW — Jaime Guerra (@jguerragza) 7 de agosto de 2017

El empresario Enrique Michel aclaró que Movimiento Regeneración Nacional (Morena) no lo ha buscado para ser su candidato a gobernador en Jalisco, aunque sí aceptaría dicha candidatura."Me interesa que haya un cambio radical en México", pero a la pregunta expresa de si aceptaría una candidatura de Morena en ese estado, Michel admitió que "si se dan las cosas, lo aceptaría"."No recibí ninguna llamada de Morena y es falso que me hayan pedido no celebrar mi cumpleaños", dijo el dueño de la empresa De La Rosa, que produce dulces.El festejo de Michel se volvió viral en redes sociales, ya que el empresario se disfrazó de rey para su festejo. Al respecto, admitió que "se siente orgullosísimo de mi fiesta", la cual fue organizada por sus hermanas.