Trasladan a Gordillo al Hospital Ángeles

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Elba Esther Gordillo Morales, ex lideresa magisterial, fue trasladada al Hospital Ángeles del Pedregal para la práctica de un estudio ordenado por los médicos, luego de que el viernes sufriera un desmayo.



Se busca descartar una posible isquemia cerebral provocada por los aneurismas que ha padecido; además, su abogado indicó que, en principio, "se estima que pudo ser consecuencia del estrés al que se le ha sometido" al permanecer recluida en un hospital privado.



El sábado por la noche, Gordillo Morales fue trasladada y escoltada por un convoy policiaco para la práctica de una angio-resonancia de vasos supraórtidos, vasos del cuello y vasos intracraneales, mismo que no se realiza en el Hospital María José Roma, porque no dispone de los aparatos clínicos para ello.



El pasado viernes 4 de agosto, Gordillo Morales se desmayó en el cuarto de hospital privado donde permanece bajo custodia policiaca, permaneció unos 15 minutos inconsciente y, una vez que recuperó el conocimiento, los médicos determinaron la práctica de diferentes estudios para descartar isquemia cerebral.



La ex lideresa del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) ha solicitado en diversas ocasiones el beneficio de la prisión domiciliaria, argumentando su avanzada edad y su delicado estado de salud.



A pesar de obtener dos amparos para que se revise su caso nuevamente, el magistrado del Primer Tribunal Unitario le negó este beneficio, con lo que su estancia en el hospital se ha prolongado por más de cuatro años.



"Su permanencia en un hospital por un tiempo tan prolongado la expone a enfermedades hospitalarias que podrían ser fatales dada su condición mono renal, al haber donado un riñón años atrás", describió la defensa a través de un comunicado.



Entre los argumentos del magistrado para negar la prisión domiciliaria está la existencia de un riesgo de fuga de la maestra, porque se tiene acreditado que cuenta con los recursos económicos para ello.



En cumplimiento al último amparo concedido a Elba Esther Gordillo, el magistrado del Tribunal Unitario le volvió a negar la prisión domiciliaria bajo argumentos distintos, por lo que el tribunal de amparo concluyó que no ha sido cumplida la sentencia protectora y dio tres días para enmendarla.



El magistrado reiteró la negativa bajo el argumento de que, además del riesgo de fuga, no existe un dictamen médico de embarazo.



"Tal ‘razonamiento’ no sólo rebasa en lo absurdo, sino que pone de manifiesto la mala fe del magistrado, en quien se supone su papel es el de velar por las garantías fundamentales de los ciudadanos", indicó el despacho del abogado Marco Antonio Del Toro.



La ex lideresa de 72 años de edad presenta hepatitis viral tipo C, hipertensión arterial sistemática secundaria a la insuficiencia renal moderada que padece, dos aneurismas seculares en el cerebro y sólo tiene un riñón.



Fue detenida el 26 de febrero de 2013 en Toluca, Estado de México, acusada por defraudación fiscal, delincuencia organizada y lavado de mil 978 millones de pesos; un tribunal federal la absolvió de la defraudación fiscal supuestamente cometida en 2008.



Su equipo de defensa solicitó formalmente la recusación del Juez Sexto de Distrito de Procesos Penales Federales para que otro juez conozca del caso, al alegar que existe una supuesta animadversión hacia su persona, a raíz de lo que denunció ante la Procuraduría General de la República por supuestas violaciones al debido proceso que han provocado la dilación en el asunto.



El magistrado Miguel Ángel Aguilar López del Primer Tribunal Unitario en materia Penal, le ha negado la prisión domiciliaria, también rechazó esa petición al considerar que en ningún momento se acredita una actuación parcial, carente de independencia o de molestia hacia ella o su defensa por parte del juez de la causa.



El abogado insiste que Gordillo Morales requiere enfermería y atención médica permanente.