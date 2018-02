Tláhuac, el único objetivo ligado al narco en CDMX: Mancera

(El Universal)

Miguel Ángel Mancera, jefe de Gobierno capitalino, afirmó que el único objetivo que se tiene en la Ciudad, ligado al narcotráfico, en modalidad de narcomenudeo, es la delegación Tláhuac.



“Hoy Tláhuac es el objetivo que sigue siendo punto de operación de gabinete y por supuesto también de territorio. No hemos terminado ahí, pero no tuve ninguna otra noticia de ningún otro grupo delictivo, le pregunte a él secretario de Gobernación, Navarrete Prida) si había alguna otra preocupación, si había sido informado de algún otro grupo.



“Me dijo que no, expresamente; que el único punto donde hoy la federación esta, digamos, en un esquema de trabajo y de inteligencia referido a temas de narcotráfico, en relación con narcomenudeo es Tláhuac y obviamente de manera focalizada, objetivos que ya se tiene en este momento de trabajo”, enfatizó.



Luego de la aparición de dos mantas atribuidas presuntamente a grupos criminales en Periférico, el jefe de Gobierno dijo que se investigará y tomará con seriedad, en conjunto con autoridades federales.



“Nosotros vamos a tomar con toda la seriedad; sea quien sea que haya sido y sea cual sea la intención de esto, nosotros lo vamos a tomar con toda seriedad, estaremos en comunicación con las autoridades federales”, precisó.