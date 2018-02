VIDEO: Detienen a nueve mexicanos por asaltar joyería en Uruguay

MONTEVIDEO(AP )

Nueve mexicanos fueron detenidos acusados de integrar una banda que asaltó una joyería ubicada en un hotel y casino que es uno de los más lujosos del balneario uruguayo de Punta del Este.Cinco de los mexicanos fueron detenidos en la ciudad de Maldonado, contigua al balneario, y en su poder se encontraron joyas que fueron reconocidas por los responsables del comercio asaltado, informó el miércoles en su cuenta de Twitter el Ministerio del Interior.Los otros cuatro mexicanos fueron apresados en la terminal de autobuses de Montevideo, desde donde parten servicios hacia otros países sudamericanos.Los detenidos son todos mayores de edad, dijo a The Associated Press el comisario Joe López, vocero de la Jefatura de Policía de Maldonado. “Todo fue muy rápido, habrá durado dos minutos”, agregó el funcionario.López se excusó de dar más detalles para no entorpecer la actuación de la fiscalía, que se encuentra trabajando en el caso.Una grabación de las cámaras de seguridad del hotel Conrad muestra a 12 hombres encapuchados y armados que huyen del hotel corriendo y cargando bolsos. Testigos del asalto relataron a la prensa que los hombres llegaron a la joyería y sin mediar palabra comenzaron a romper las vitrinas con masas y martillos, tomando para sí joyas y relojes.Antes de llegar a la joyería los asaltantes habían reducido a un guardia de seguridad del hotel que se encontraba desarmado.No hubo heridos ni disparos durante el asalto.El Conrad, un hotel cinco estrellas de casi 300 habitaciones con un casino que permanece abierto las 24 horas, es uno de los puntos de referencia de Punta de Este, ubicada a 140 kilómetros al este de la capital uruguaya.