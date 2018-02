Yo no tengo cola que me pisen, afirma Meade

(El Universal)

Yo no tengo cola que me pisen, afirmó el precandidato del PRI a la Presidencia de la República, José Antonio Meade.



El ex secretario de Hacienda manifestó que mientras otros ocupan su tiempo en defenderse de denuncias por corrupción, él se dedica a hacer propuestas serias que le sirvan a la gente.



“Hoy vamos a Nuevo León”, escribió en Twitter el precandidato de la coalición Todos por México, conformada por el PRI, Nueva Alianza, partido Verde.



Ayer, Aurelio Nuño, coordinador de la campaña de José Antonio Meade, expresó que el panista Ricardo Anaya es el precandidato de dos caras, por sus mentiras y por fingir cualidades y sentimientos para su beneficio, contrario a todo lo que ha expreso en su precampaña como aspirante presidencial.



El fin de semana, el semanario Proceso publicó que el precandidato de la coalición Por México al Frente, Ricardo Anaya Cortés, creó una fundación que en los hechos fue usada para hacer un millonario negocio inmobiliario con constructores amigos, mediante un esquema de triangulación y encubrimiento.



En respuesta, Anaya Cortés expresó que la Fundación por más Humanismo actuó apegada a derecho y sin fines de lucro y jamás recibió recursos públicos.



“Yo no recibí absolutamente ningún beneficio económico de las actividades de la Fundación”, subrayó Anaya luego de que la citada revista diera a conocer que el aspirante utilizó a la citada fundación para triangular dinero y hacer negocios inmobiliarios.



El martes, Enrique Ochoa Reza, dirigente nacional del PRI, acusó al precandidato del Frente por México, Ricardo Anaya, de ser un "dos caras", pues sus bienes "no cuadran" con declaración patrimonial 3de3.



Anaya es un doble cara que afirma ser un ferviente combatiente a la corrupción, pero cada semana, dijo Ochoa, se le descubren nuevas propiedades.



El líder nacional priista aseguró que Anaya Cortés “siempre le pasa lo mismo”, le aparecen propiedades y utiliza su inteligencia para establecer mecanismos de corrupción para ocultar sus bienes y hacerse dinero de contratistas.