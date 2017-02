Se reúne Zavala con ex gobernadores panistas

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

La aspirante del PAN a la candidatura presidencial, Margarita Zavala, sostuvo un encuentro con ex gobernadores panistas para dialogar sobre el partido y sus deseos políticos.



Margarita Zavala destacó la relevancia de intercambiar ideas y escuchar experiencias exitosas para encontrar las soluciones del país.



Mediante un comunicado, la panista detalló que los ex mandatarios señalaron la importancia de generar estos espacios de discusión en momentos que el país necesita de ideas.



A la reunión acudieron los ex gobernadores Marcelo de los Santos Fraga, Emilio González Márquez, Alberto Cárdenas, José Guadalupe Osuna Millán, Alejandro González, Juan Carlos Romero Hicks, Fernando Canales Clariod e Ignacio Loyola Vera.