AMLO venderá avión presidencial si gana elección

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Desde el Fortín de Las Flores, en el estado de Veracruz, el precandidato presidencial de Morena, Andrés Manuel López Obrador dijo estar convencido de que la forma para lograr el renacimiento de México es acabar con la corrupción, con los privilegios y que “liberar todos esos fondos nos va a dar bastante dinero” para el desarrollo.



Al iniciar una gira de siete días por el estado, dijo que hay que “cortar el copete de privilegios que hay en el gobierno” y por ello, de ganar la presidencia “va a predicar con el ejemplo”.



A través de un video publicado en sus redes sociales, López Obrador planteó que “el próximo presidente de México va a ganar menos de la mitad de lo que gana Peña Nieto”.



“No me va a marear el poder, voy a estar siempre anclado a la tierra”, argumentó.



El líder de Morena recalcó que, de llegar al poder, va a vender toda la flotilla de aviones y helicópteros del gobierno. También comentó que mandó ofrecer el avión presidencial al presidente de Estados Unidos, Donald Trump.



“Vamos a ofrecer ese avión, Donald Trump no tiene un avión así. Ya por Twitter, por Face se lo mandé a ofrecer y lo vamos a hacer, cuando triunfemos, de manera formal para que se anime y nos arreglamos, si no, no va a faltar quién compre ese avión”.



Recordó que como lo ha dicho antes, de ganar la presidencia no vivirá en Los Pinos y que esa residencia pasará a ser parte del Bosque de Chapultepec como un espacio para las artes y la cultura.



Planteó que encabezará un gobierno austero, sobrio, pues “el poder no es prepotencia, es humildad” y, sobre todo, “autoridad moral que es lo que permite tener autoridad política para poner orden”.