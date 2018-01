VIDEO: Moreno Valle descarta ir por candidatura presidencial

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

— Rafael Moreno Valle (@RafaMorenoValle) 7 de enero de 2018

El aspirante presidencial del PAN, Rafael Moreno Valle, desistió de participar en el proceso electoral interno por la precandidatura presidencial de su partido y de la coaliciónPor México al Frente.“Es evidente que existe un consenso a favor de quien debe ser el abanderado. Sostuve reuniones con mi familia, equipo de trabajo, colaboradores y juntos tomamos la decisión de no convertirnos en un obstáculo para que el PAN se mantenga unido y México al Frente logre sus objetivos”, asentó.En un video en sus redes sociales Moreno Valle dijo estar convencido de que México necesita de un cambio de régimen y que para lograrlo se requiere de la suma de distintas fuerzas políticas que impulsen un proyecto común.Recordó que fue gobernador y candidato de Puebla gracias a la coalición conformada por el PAN, PRD Nueva Alianza y Convergencia, ahora Movimiento Ciudadano (MC), además de que presentó una iniciativa para promover en la entidad los gobiernos de coalición, misma que fue aprobada por el Congreso del estatal el 15 de diciembre de 2016.“Fui promotor de la coalición (Por México al Frente), que fue validada por la autoridad electoral el pasado 22 de diciembre, integrada por Acción Nacional, PRD y MC para enfrentar las elecciones federales de este año”, añadió.Este domingo era la fecha límite para el registro de precandidatos al proceso interno del PAN por la candidatura presidencial de éste y de la coalición Por México al Frente, al no registrarse el ex gobernador de Puebla, el único precandidato es el ex presidente del partido, Ricardo Anaya.Durante diciembre los otros tres aspirantes, los senadores panistas Ernesto Ruffo y Juan Carlos Romero Hicks, así como el excanciller Ernesto Derbez, anunciaron que tampoco participarían en la contienda.