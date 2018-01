Al PRI le dolió la traición de Javier Duarte: Meade

VERACRUZ(SUN)

El precandidato del PRI a la Presidencia de la República, José Antonio Meade, se deslindó del ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, al señalar que a los priistas les dolió profundamente que el ex mandatario los haya traicionado con la corrupción.



Ante militantes de Veracruz, Meade Kuribreña reconoció que a los priistas les duele profundamente que Duarte los haya traicionado y lastimado "nuestro prestigio", pero aclaró que el político – detenido e investigado por desvío de recursos-, no define ni describe a los priístas.



"Al priismo de Veracruz no lo describe la corrupción, no lo describe la impunidad; al priismo de Veracruz lo describe la emoción del servicio, la vocación por el trabajo, la vocación del triunfo y que si es posible un Veracruz seguro y con más igualdad".



Acompañado por su dirigente nacional, Enrique Ochoa; el precandidato del PRI al gobierno de Veracruz, José Yunes Zorrilla, Meade Kuribreña dijo que desde esa entidad pelearán con todo contra la corrupción.



En su discurso criticó a los precandidatos del PAN, Ricardo Anaya, y de Morena, Andrés Manuel López Obrador, a quienes fustigó por la opacidad con la que manejan su patrimonio y sus ingresos.



"Corrupción es, el que nos miente en su declaración patrimonial, quien esconde sus bienes, corrupción es quien es grabado exhibiendo dinero y pretender regresar a la Cámara de Diputados. La corrupción es el que vive en efectivo para no pagar impuestos y ocultar sus ingresos.