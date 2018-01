Suma Duarte 14 expedientes en proceso

CHIHUAHUA, Chihuahua(Agencias)

La Fiscalía estatal integró cuatro carpetas de investigación más contra el ex Gobernador César Duarte que se suman a las otras 10 que derivaron en igual número de órdenes de aprehensión por presunto peculado agravado del ex Mandatario priista.



En su última conferencia de prensa en diciembre, el Gobernador Javier Corral explicó que las 10 primeras ya fueron entregadas a la Procuraduría General de la República (PGR) para que solicite a Estados Unidos la extradición de Duarte, una vez que aseguran que es en ese país donde se encuentra prófugo.



“Cuatro carpetas de investigación más vamos a acreditar”, declaró Corral, aunque no se detallaron los montos de los desvíos de estas investigaciones adicionales contra el priista.



En las primeras entregadas a la PGR en septiembre de 2016, Corral afirmó que están acreditados desfalcos por aproximadamente de mil 200 millones de pesos.



Además de las 10 peticiones de captura emitidas por jueces del fuero común, Duarte tiene otra del ámbito federal, solicitada por la Fiscalía Especializada Para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) por el desvío de recursos al PRI Estatal por 14 millones de pesos, los cuales presuntamente se destinaron a las elecciones intermedias en 2015.



En este último caso, el presunto desvío que señalan las autoridades de Chihuahua es de 79 millones de pesos, los cuales fueron descontados de su nómina a empleados de la Administración de Duarte.



Se trata de recursos independientes a los 246 millones de pesos por los que fue detenido el ex secretario general adjunto del PRI, Alejandro Gutiérrez, a quien se le acusa de triangular ese monto desde la Secretaría de Hacienda y Crédito Público hacia el Gobierno de César Duarte y posteriormente hacia el PRI para las campañas de 2016.