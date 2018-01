Votarán por primera vez 6 millones de jóvenes

Ciudad de México(AGENCIA REFORMA)

Más de 6 millones de jóvenes de entre 18 y 20 años de edad podrán votar por primera vez en una elección federal este año.



Se trata de mexicanos nacidos después de 1997, justo el año en el que el PRI perdió la mayoría en el Congreso y la capital del País, lo que precipitó la primera alternancia a nivel presidencial en el año 2000.



Esa franja de jóvenes votantes nació en democracia, según el ex presidente del IFE, José Woldenberg, por lo que no pueden comparar el sistema electoral actual con el México de partido único en el que crecieron sus padres.



Eso hará especial su participación en los comicios de este año, en los que se renovarán la Presidencia, el Senado, la Cámara de Diputados, ocho gubernaturas, la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, 27 congresos locales y más de 2 mil alcaldías en 25 entidades.



Jóvenes que acaban de cumplir 18 años aseguraron que las elecciones son una oportunidad de cambio, a pesar de que desconfían en la limpieza del proceso.



"He pensado muchas veces que el Gobierno hace lo que quiere y para qué votamos, pero alguna vez puede cambiar esta situación. Me gustaría participar para que, si cambia, poder decir: Yo voté", comentó Beatriz Epitacio, estudiante de Medicina.