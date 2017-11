Senado gasta millones en agenda; no la cumple

(SUN)

Cada periodo legislativo, las bancadas del Senado tienen reuniones para discutir sus temas de agenda. En tres años y ocho meses, los senadores han gastado en esos encuentros 4 millones 895 mil 241 pesos, sin embargo, el avance en sus acciones no tiene el mismo ritmo que el uso de los recursos.De acuerdo con datos obtenidos a través de transparencia, de agosto de 2014 al mismo mes de 2017, los grupos del PRI, PAN, PT y PVEM han usado dinero en servicios de distintos tipo, desde comida hasta ropa y artículos de papelería.No obstante, tienen pendientes los nombramientos del Fiscal Anticorrupción, de 18 magistrados del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, así como reformas a la Ley Orgánica de la PGR, el eliminar el pase automático de procurador a fiscal general, y la Ley de General de Archivos, de Obras Públicas y Servicios.También se quedó en la congeladora la revisión del IEPS en gasolina, la normativa de seguridad para las Fuerzas Armadas, de sueldos máximos, desaparición del fuero, de juegos, reducción del financiamiento público a los partidos políticos, segunda vuelta electoral y gobiernos de coalición, entre otros.Entre lo aprobado hay diversas normas e iniciativas entre las que destacan el uso medicinal de la marihuana, la legislación contra la trata, las acciones para sancionar la tortura, la jurisprudencia de cultura, de desaparición forzada, de transparencia, del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) y reformas al Sistema de Seguridad que incluyen el Mando Mixto Policial, entre otras.Las bancadas han destinado recursos para la renta de salones, hoteles de lujo, spa, pago de boletos de avión y uno que otro antojo como camisas de lino, chamarras o chalecos para asistir a sus reuniones dos veces al año en las cuales definen sus agendas. También gastan en café colombiano y bocadillos.Sin embargo, en los últimos dos años debido a la situación económica del país y a la presión de la opinión pública, los grupos parlamentarios decidieron tener sus cónclaves en las instalaciones del Senado.Por medio de diversas solicitudes EL UNIVERSAL ha documentado los recursos reportados por los grupos parlamentarios.En agosto de 2014, PRI-PVEM, PAN y PRD gastaron 1 millón 451 mil 103 pesos por sus plenarias en el Puerto de Veracruz, boletos de avión y en la renta de salones en hoteles de lujo de Paseo de la Reforma.En 2015, PRI, PAN y PRD gastaron 1 millón 206 mil pesos, porque Acción Nacional eligió un hotel spa en Los Cabos, Baja California Sur; el PRI-PVEM, una hacienda en Ocoyoacac, Estado de México, y el PRD eligió la Hacienda de los Morales, de la Ciudad de México.En 2016 los grupos entraron a un “periodo de austeridad”. En sus cónclaves de enero, en las oficinas de la Cámara Alta, desembolsaron 387 mil 880 pesos y en agosto 983 mil 53 pesos, porque el PAN viajó a Coahuila a su plenaria.En ese año, los integrantes del PRI-PVEM en el Senado pagaron 52 mil pesos por unas chamarras para el frío; mientras que el PRD dio 2 mil 872 pesos a la empresa colombiana Juan Valdez por café y a la Pastelería Madrid, mil pesos por pan dulce.En enero pasado las fracciones del PRI, PAN, PRD y PVEM destinaron 374 mil pesos en la realización de sus reuniones plenarias. El PT no realizaba reuniones, por eso no reportó recursos.En agosto de 2017, PRI, PAN, PT, PRD y PVEM gastaron casi medio millón de pesos en la realización de sus encuentros.De acuerdo con la respuesta a una solicitud de información, las cinco bancadas gastaron 493 mil 705 pesos para sus cónclaves legislativos, lo que representa un incremento de 175 mil pesos más respecto a los gastos de enero de este año.Los senadores mantienen los servicios de comida solicitados a restaurantes, por ejemplo, El Cardenal.También aumentó el gasto que hace la Cámara Alta para “apoyar” los trabajos legislativos del PRI, PRD y PVEM. En enero pasado, la Mesa Directiva ordenó brindar insumos de cafetería, agua embotellada, vasos térmicos, edecanes, meseros y loza para los legisladores con un costo de 19 mil 418 pesos.Para sus plenarias de octubre pasado los cinco grupos solicitaron apoyos por 55 mil 844 pesos para los mismos rubros de la siguiente manera: al tricolor, 8 mil 455; al Verde, 12 mil 153 pesos; al sol azteca, 3 mil 178, en cafetería, y 11 mil 170, en meseros; y el PT, mil 514 en cafetería y refrescos, más 19 mil 374 pesos para desayunos, bocadillos y fruta.Para los encuentros de enero, el PRI, el PRD y el PVEM solicitaron a la Unidad de Eventos de la Cámara Alta diversos insumos, personal y materiales, los cuales ascendieron a 19 mil 418 pesos.Al Revolucionario Institucional se le entregaron insumos de cafetería, por ejemplo, agua embotellada, refrescos de lata, azúcar, café molido, galletas, vasos y sustitutos de crema, que tuvieron un costo de 5 mil 882 pesos.Al PRD se le dieron insumos de cafetería como agua embotellada, azúcar, café molido, cucharas desechables, galletas, refrescos de lata y servilletas, por mil 510 pesos.También se les ofreció servicio de meseros por 5 mil 350 pesos; 15 mesas redondas con mantelería y 25 manteles que se tuvieron que pagar a la operadora de Rosendo Pérez, cuyo costo ascendió a mil 125 pesos, así como insumos de cafetería, por 2 mil 593 pesos.Los gastos para sus cónclaves legislativos dejan ver el estilo de las bancadas, por ejemplo, de acuerdo con la factura B2818, el grupo parlamentario del tricolor pagó 75 mil 700 pesos por concepto de comidas al exclusivo restaurante de Grupo Zonura Prendes, que también trabaja para la Cámara Alta.Aunque el Senado cuenta con el Canal del Congreso, el PRI contrató a la empresa QPX Media Creative Solutions por un servicio de circuito cerrado de televisión, cuyo costo fue de 29 mil 600 pesos por los tres días de su reunión (28,29 y 30 de enero), de acuerdo con una nota de servicio cuya copia fue proporcionada a este diario.Además, desembolsaron 31 mil 999 pesos en efectivo por el concepto de papelería y mamparas de su plenaria.La bancada del PAN, que coordina Fernando Herrera, prefirió el restaurante Les Croissants y el restaurante del Hotel Emporio, de Paseo de la Reforma.De acuerdo con la factura con número de folio 499 por consumo de alimentos, los panistas desembolsaron 73 mil pesos con la empresa de banquetes, mientras que con el Emporio fueron 14 mil 909 pesos también por consumo de alimentos.Los blanquiazules contrataron a la empresa Show Rent, tecnología para eventos, para la renta de equipos de pantallas led, técnicos en video, montaje y transportación a la Ciudad de México. Usaron 32 mil 248 pesos, según dos facturas, la A420 y A422.El Verde, aliado del PRI, también escogió el restaurante Zunura Prendes al cual, de acuerdo con la factura número 5449, pagaron 168 mil 433 pesos por comidas, chapatas, entradas, jugo de naranja, cafetería y salados.En contraste, el PRD que en ese entonces coordinaba la senadora Dolores Padierna, desembolsó 53 mil 600 pesos de comida en el restaurante El Cardenal.Pagaron 3 mil 420 pesos por 100 piezas de pan miniatura y 130 pasteles individuales; así como 3 mil 340 pesos en diversos abarrotes en una tienda departamental, 504 pesos en otro supermercado conocido y 2 mil 128 pesos de fruta en un mercado.