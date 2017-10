Jóvenes acusados de tiroteo en filmación de Denzel Washington

HOUSTON, Texas(AP)

Dos personas han sido acusadas por armar un tiroteo en el set de una película de Denzel Washington en Boston, que hirió a dos guardias de seguridad.



El tiroteo ocurrió el sábado en la sección de Roxbury, en el set de una secuela de "The Equalizer".



La policía dice que nada estaba siendo filmado en ese momento, y no parece que los guardias fueron el blanco.



Los guardias, una mujer de 40 años y un hombre de 33 años, sufrieron lesiones no mortales y ya dejaron el hospital.



La policía declaró que detuvieron a dos jóvenes de 18 años, Dionte Martínez y Thomas Perkins.



Son acusados de agresión con intención de asesinar y ofensas con armas de fuego.



La oficina del fiscal del distrito del condado de Suffolk informó que debían ser procesados este viernes en la corte municipal de Roxbury.



No estaba claro si tenían un abogado.