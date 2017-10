Anaya pide diálogo; Zavala lo responsabiliza de división del PAN

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

.@RicardoAnayaC Llevo dos años buscando diálogo. La división del PAN es tu responsabilidad, eres el presidente del partido. Ya hablaremos. — Margarita Zavala (@Mzavalagc) 6 de octubre de 2017

Ante la información difundida sobre la posible salida de Margarita Zavala del PAN, les comparto este mensaje. https://t.co/HfoIDiUE7p — RicardoAnayaC (@RicardoAnayaC) 6 de octubre de 2017

Margarita Zavala reviró al líder nacional del PAN, Ricardo Anaya, a quien señaló como el responsable de la división en Acción Nacional.A través de Twitter, la ex primera dama le respondió a Anaya que lleva dos años buscando diálogo."Ya hablaremos", le espetó.Esta tarde, el líder nacional panista difundió un video en redes sociales, en el que asegura que ha buscado por todos los medios reunirse con Zavala."Dado que esto no ha sido posible, quiero expresarle a Margarita que estoy convencido que México es mucho más grande que cualquiera de nosotros en lo individual, que la división del PAN sólo le sirve al PRI y que la división del PAN no le conviene a México"."Por eso hago un llamado a Margarita a que hagamos un último esfuerzo de diálogo, sincero, generoso, para preservar la unidad del PAN".