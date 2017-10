Difunden fotografía de captura de Eugenio Hernández

TAMAULIPAS(SUN)

Una fotografía de la detención del ex gobernador de Tamaulipas, Eugenio Hernández, circula en la web.



La imagen muestra al ex mandatario, acusado de los delitos de peculado y lavado de dinero, rodeado de agentes policiacos.



El ex gobernador priista viste con una chamarra negra y rayas en los hombros.



Hernández fue detenido en Tamaulipas, informó este viernes la Procuraduría del estado.



El Gobierno de Tamaulipas, a través de la Procuraduría General de Justicia del Estado, cumplimentó una orden de aprehensión en contra de Eugenio Hernández Flores, acusado de los delitos de peculado y lavado de dinero.



El ex mandatario, a través de su prestanombres, Alberto Berlanga Bolado y la empresa GMC S.A de C.V, de Altamira, realizó en 2007 una operación de compra por 16 millones de pesos de un terreno de 1 mil 600 hectáreas, localizadas en el Puerto Industrial de Altamira y que pertenecen en realidad al patrimonio del estado.



Las 1 mil 600 hectáreas, actualmente tiene un valor real de Mil 584 millones de pesos.