Detienen al ex gobernador de Tamaulipas, Eugenio Hernández

TAMAULIPAS(SUN)

Procuraduria del estado de Tamaulipas cumplimentó una orden de aprehensión en contra de Eugenio Hernández Flores, ex gobernador de Tamaulipas, acusado de los delitos de peculado y lavado de dinero.



Hernández Flores fue detenido en Ciudad Victoria, Tamaulipas, en donde "tiene una averiguación previa penal 14/2017 por el delito de peculado", confirmó a El Universal el titular de Comunicación Social del gobierno del Estado, Francisco García Juárez.



El ex mandatario, a través de su prestanombres, Alberto Berlanga Bolado y la empresa GMC S.A de C.V, de Altamira, realizó en 2007 una operación de compra por 16 millones de pesos de un terreno de 1, 600 hectáreas, localizadas en el Puerto Industrial de Altamira y que pertenecen en realidad al patrimonio del estado.



Las 1,600 hectáreas, actualmente tiene un valor real de mil 584 millones de pesos, según información del gobierno del estado.



Para la operación de compra-venta participaron las empresas Materiales y Construcción Villa de Aguayo, propiedad de Fernando Cano Martínez, presunto prestanombres del también ex gobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington, y GMC, S.A de C.V. de Altamira, propiedad de Alberto Berlanga Bolado, ex Secretario de Obras Públicas y Desarrollo Urbano en el gobierno de Eugenio Hernández Flores.



Ambos ex gobernadores de Tamaulipas tienen orden de aprehensión en Estados Unidos, Yarrington fue capturado en Italia el pasado 9 de abril y Eugenio Hernández Flores también tiene orden de aprehensión con fines de extradición a Estados Unidos.



Se espera que las autoridades den una conferencia de prensa durante la tarde.