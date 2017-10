Margarita amaga con salir del PAN y dividirlo

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

Margarita Zavala informó que este día ofrecerá un posicionamiento sobre la versión de que abandonará las filas del PAN para ir como independiente en busca de la Presidencia del País.



“Mañana (hoy) a las 14:00 horas haré un pronunciamiento sobre la información difundida esta mañana (ayer)... estoy fuera de la Ciudad”, informó en Twitter.



Desde la mañana comenzaron a circular versiones que sugerían que renunciaría al PAN para informar al INE su intención de contender por la Presidencia por la vía independiente.



La esposa del ex presidente Felipe Calderón habría sido contactada por la dirigencia encabezada por Ricardo Anaya para conocer de sus intenciones e intentar persuadirla de que no renuncie al partido.



Se va la pus: Ruffo



El senador Ernesto Ruffo aseguró que él se siente aliviado con la eventual salida de Margarita Zavala del PAN, situación que comparó como cuando se sale la “pus” de un absceso.



“Ellos son el PRI-AN, han estado tratando de descarrillar al Frente (Ciudadano por México).”



Ruffo Appel señaló que en el PAN no hay política de exterminio sino que “a los traidores se les trata así”.



Aseguró que con el ultimátum de abandonar el partido, Margarita Zavala no conseguirá la candidatura presidencial por ese instituto político.



En tanto, el presidente del Senado, Ernesto Cordero Arroyo, afirmó que de confirmarse la salida de Zavala habrá una gran fractura dentro del PAN, pero sobre todo una desbandada de votos en favor de la esposa del ex presidente Felipe Calderón en los comicios de 2018 y acusó a Ricardo Anaya de dividir al PAN.