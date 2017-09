VIDEO: "Los pobres no deberían tener hijos", dice 'La Mars'

CIUDAD DE MÉXICO(GH)

“Los pobres no deberían tener hijos”, declaró Mars Aguirre, conocida como ‘La Mars’, al inicio de un video publicado en sus redes sociales.



Como algo de “conciencia” y si una persona no tiene el sustento económico y el tiempo necesario para darle lo mejor a su hijo, no deberían tenerlos, señaló la joven de 16 años.



Indicando que es su opinión, la polémica ‘youtuber’ expresó: “Deja de reproducirte si vas crear humanos carentes…Y si los pobres se dejarán de reproducir, acabaríamos con la pobreza en todo el mundo”,



Con este tema, ‘la Mars’ se volvió viral y causó polémica en redes y generó gran cantidad de comentarios y opiniones al respecto.







La joven se volvió viral luego de subir un video en marzo donde revelaba que dejaría de manera consciente la escuela para no ser un “borrego” más del sistema “retrógrada” del País.



A raíz de esto, la periodista Adela Micha la invitó a su programa por Internet para realizarle una entrevista, por lo cual la joven solicitó diversas exigencias, así como un pago considerado como exagerado por la famosa conductora.



La adolescente se ha convertido en una polémica figura tanto por sus declaraciones como por sus acciones compartidas en redes sociales.