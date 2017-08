Velan cuerpo de Marcelino Perelló en Coyoacán

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Este domingo, amigos y familiares acompañan a Mercedes Perelló y Verónica Pérez, hermana y esposa respectivamente del ex catedrático de la Facultad de Ciencias de la UNAM y ex líder del movimiento estudiantil de 1968, Marcelino Perelló Valls, durante su velación.



Los restos del ex líder estudiantil se encuentran en la funeraria J. García López de la calle de Miguel Ángel de Quevedo en Coyoacán.



La sala 3, que es donde se encuentran los restos de Perelló Valls, se ha mantenido llena de amigos, familiares y alumnos que vienen a presentar sus respetos y condolencias a la familia.



Se espera que la hija de Perelló Valls, Aina llegue esta noche.

Lo han acompañado amigos que conoció desde que se integró el Movimiento Estudiantil y algunos quienes participaron en el mismo.



La familia ha preferido que los medios de comunicación no ingresen a la casa funeraria.