Promete magistrada de QR que habrá justicia en caso Borge

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

De llegar a la presidencia del Tribunal Superior de Justicia de Quintana Roo, en el caso del ex gobernador Roberto Borge Angulo procederemos con todo el peso de la ley, aseguró la magistrada Verónica Acacio Trujillo.



A unos días de que el Congreso de Quintana Roo elija al nuevo presidente del Tribunal, la magistrada dijo que en el caso del ex gobernador, que tiene tres causas penales locales, no habrá impunidad.



"Puedo asegurar que no habrá ningún coto de poder, la ley es clara, pero siempre y cuando el fiscal integre bien la carpeta de investigación como lo obliga el nuevo Sistema de Justicia; si hay una carpeta jurídicamente sustentada, fundada y motivada, entonces procederemos con todo el peso de la ley y conforme a derecho en el Poder Judicial", dijo.



El ex gobernador Roberto Borge cuenta con cuatro causas penales, una por el fuero federal por operaciones con recursos de procedencia ilícita y tres del fuero común por los delitos de peculado, aprovechamiento ilícito y ejercicio indebido de la función pública.



Al respecto, la magistrada de la Tercera Sala Especializada en Materia Penal Tradicional del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Quintana Roo, sostuvo que no habrá impunidad.



"Necesitamos pruebas contundentes que vinculen a procedimiento. Nosotros habremos de girar las ordenes de aprehensión correspondientes y no habrá más que trabajar de manera transparente, porque Quintana Roo está cansado de tanta corrupción e impunidad; de ahí que el fiscal debe hacer un buen trabajo", agregó.



Acacio Trujillo, como abogada y miembro de una organización de la sociedad civil, estuvo al frente de la investigación realizada para poder desmantelar la red de pederastia que operaba desde Cancún con Jean Succar Kuri.



Fue creadora del programa "Si Yo Fuera Juez", el primer espacio de diálogo en México y América Latina entre jueces y juezas del Tribunal Superior de Justicia y niñas, niños y adolescentes para la promoción de sus derechos, con la destacada participación de indígenas menores de edad de varios estados del País.



Con más de 20 años de experiencia como abogada litigante, desde el 2001 ha sido miembro de la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim) y pertenece a su Consejo en apoyo a los derechos de las niñas, niños y adolescentes.



Acacio Trujillo participó en Montreal, Canadá, en la elaboración de propuestas jurídicas en el marco del Tratado de Libre Comercio, donde propuso que México tuviera una barra única de abogados, como sucede en ese país.



Entre sus propuestas mencionó que los especialistas en derecho tomen 100 horas de actualización cada año para coordinar los trabajos de profesionalización de abogados.