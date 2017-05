Advierte Mancera que habrá consecuencias por tuits sobre Lesvy

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

El jefe de Gobierno capitalino, Miguel Ángel Mancera, adviertió que habrá consecuencias por la publicación de tuits por parte de la Procuraduría General de Justicia (PGJ) que revictimizan a Lesby, la chica que encontraron muerta en Ciudad Universitaria.El mandatario local calificó los mensajes publicados por la PGJ como equivocados, por lo que la acción es reprochable.Foto: Captura de pantalla"La Ciudad de México no puede tener este tipo de informaciones desafortunadas que nada tienen que ver con nuestra política y que nada tienen que ver con nuestro cuidado a las víctimas y obviamente las instrucciones que tengo precisas con todas la áreas es respeto a las víctimas, respeto a los derechos humanos, por supuesto cuidado a la información. Entonces me parece que no fue nada afortunada esta forma de manejar la información".